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7 علاجات منزلية للتخلص من الالتهابات البولية

7 علاجات منزلية للتخلص من الالتهابات البولية
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تواصل – وكالات:

التهاب المسالك البولية هو التهاب يصيب الجهاز البولي، والنساء أكثر عرضة للإصابة وتكون هذه الالتهابات مؤلمة جداً، ويمكن أن تنتشر العدوى إلى الكليتين وعندئذ ستكون العواقب وخيمة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 60% من النساء و12% من الرجال يصابون بالتهاب المسالك البولية مرة واحدة على الأقل. ورغم ارتفاع هذه الأرقام، لكن لحسن الحظ يمكن التعامل بسهولة مع الالتهابات البولية والوقاية منها.

وفيما يلي مجموعة من العلاجات المنزلية البسيطة للتخلص من الالتهابات البولية:

شرب الكثير من الماء

من أول الأشياء التي يجب القيام بها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية شرب الكثير من الماء، وذلك لأن شرب الماء يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا التي تسبب العدوى.

فيتامين سي

الإكثار من تناول مصادر فيتامين “سي” مهم لأن الكميات الكبيرة منه تجعل البول ذو طبيعة حمضية، وسيساعد هذا بعد ذلك في منع نمو البكتيريا في المسالك البولية.

الابتعاد عن المهيجات

يمكن للمهيجات مثل الكافيين والكحول والأطعمة الغنية بالتوابل والنيكوتين أو المشروبات الغازية أن تزيد من تهيج المثانة، مما يجعل من الصعب على جسمك أن يتعافى.

بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة الصحية الغنية بالألياف المفيدة لجهازك الهضمي مثل دقيق الشوفان أو حساء العدس.

إفراغ المثانة
شرب الكثير من السوائل والذهاب إلى الحمام بانتظام سيساعدك على التخلص من العدوى، ففي كل مرة تقوم فيها بإفراغ مثانتك تتخلص من بعض البكتيريا المسببة للعدوى.

عصير التوت البري
يعد شرب عصير التوت البري غير المحلى أحد أكثر العلاجات الطبيعية المعروفة لالتهابات المسالك البولية.

ويعمل التوت البري عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية، وبالتالي منع العدوى.

الثوم
يعد تناول الثوم طريقة رائعة لتقوية جهاز المناعة، كما أن الثوم معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. الأليسين، أحد المركبات الموجودة في الثوم، له خصائص مضادة للميكروبات أثبتت فعاليتها في قتل الإشريكية القولونية.

التخفيف من السكر
تتغذي البكتيريا على السكريات مما يؤدي إلى نموها وتكاثرها، فكلما زادت كمية السكر التي تتناولها، كلما زادت كمية البكتيريا المسببة للعدوى.

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