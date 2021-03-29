الأحوال المدنية: 5 خطوات للاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات ⁧الأحوال المدنية⁩ الإلكترونية عبر منصة “أبشر”⁩.

وتشمل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ما يلي:

– تعديل المؤهل الدراسي

– تعديل الاسم باللغة الإنجليزية

– تصحيح الحالة الاجتماعية

– ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم

أما عن خطوات الاستفادة من الخدمة فتتمثل في الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد

– اختيار خدمات من أيقونة خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية

– الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال الإجراءات