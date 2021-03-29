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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الأحوال المدنية: 5 خطوات للاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

الأحوال المدنية: 5 خطوات للاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات ⁧الأحوال المدنية⁩ الإلكترونية عبر منصة “أبشر”⁩.

وتشمل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ما يلي:

– تعديل المؤهل الدراسي
– تعديل الاسم باللغة الإنجليزية
– تصحيح الحالة الاجتماعية
– ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم

أما عن خطوات الاستفادة من الخدمة فتتمثل في الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد
– اختيار خدمات من أيقونة خدماتي
– اختيار الأحوال المدنية
– اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية
– الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال الإجراءات

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