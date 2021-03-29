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ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة في جازان و المنطقة الشمالية

ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة في جازان و المنطقة الشمالية
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي جازان والحدود الشمالية، 4 مخالفين لنظام البيئة، منهم مواطنان، ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 3 مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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