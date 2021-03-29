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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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تعظيماً لنصوص «الكتاب والسنة».. تدشين مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية «الاستشهاد الصحيح»

تعظيماً لنصوص «الكتاب والسنة».. تدشين مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية «الاستشهاد الصحيح»
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تواصل – فريق التحرير:

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشّن النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بمقر الوزارة اليوم الاثنين، مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية ( الاستشهاد الصحيح).

ويهدف المشروع، إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة ، ويستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والشخصية بالعالم.

 

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