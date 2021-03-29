تعظيماً لنصوص «الكتاب والسنة».. تدشين مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية «الاستشهاد الصحيح»

تواصل – فريق التحرير:
برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشّن النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بمقر الوزارة اليوم الاثنين، مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية ( الاستشهاد الصحيح).
ويهدف المشروع، إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة ، ويستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والشخصية بالعالم.
برعاية معالي الوزير دشّن معالي النائب
أ.د يوسف بن محمد بن سعيد بمقر الوزارة اليوم مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية ( الاستشهاد الصحيح ) ، الذي يهدف إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة ، ويستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والشخصية بالعالم.pic.twitter.com/vV6yWcZRbX
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia)March 29, 2021