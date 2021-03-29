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الغذاء والدواء: 10 نصائح مهمة لكشف جودة العسل وتخزينه بطريقة سليمة

الغذاء والدواء: 10 نصائح مهمة لكشف جودة العسل وتخزينه بطريقة سليمة
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة نصائح مهمة لتحديد جودة العسل، وكذلك تخزينه بطريقة سليمة تضمن الحفاظ عليه.

ونشرت الهيئة، اليوم الإثنين، إنفوجرافا على صفحتها الرسمية بـ “تويتر” حذرت فيه من طرق تقليدية منتشرة للتأكد من جودة العسل، مثل تجميده أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها، مؤكدة أنها اجتهادات شخصية غير مثبتة وغير مبنية على أسس علمية.

وأكدت الهيئة على أن جودة العسل تُحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها:
– الكشف عن محتوى “الهيدروكسي ميثيل فورفورال” والذي يعد مؤشرا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.
– الكشف عن محتوى السكريات، والذي يعد مؤشرا على الغش في العسل.
– اختبار تقدير فعالية إنزيم “الدياستيز”.

وقدمت “الغذاء والدواء” مجموعة نصائح مهمة عند تخزين العسل، وهي:

– يخزن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
– يحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء.
– تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة.
– تجنب تبريد العسل؛ لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.
– تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدم معلقة جافة عند استخراج العسل.
– هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين وذلك ليس مؤشرا على فساده وضرره.
– العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع.
– الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تساهم في تبلوره.
– يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ.
– تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في المايكرويف.

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