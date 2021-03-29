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خادم الحرمين يوجه بالمساهمة بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية

خادم الحرمين يوجه بالمساهمة بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية
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تواصل –  واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية وذلك بسبب جائحة كورونا “كوفيد – 19” .

وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين ، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.
الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

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