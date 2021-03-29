الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تغريم مقاولين مخالفين 650 ألف ريال في نجران

تغريم مقاولين مخالفين 650 ألف ريال في نجران
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة نجران، اليوم الإثنين، تغريم عدة شركات ومؤسسات التابعة لجهات خدمية، بمبلغ 654 ألف ريال خلال الربع الأول من 2021م، وذلك لارتكابهم 53 مخالفة بمواقع مختلفة في المنطقة.

وقال مدير تنسيق المشاريع ورخص الحفريات، المهندس كرحان آل هتيلة، إن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنى التحتية بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة عند تنفيذ المشروعات، بحسب “الجزيرة”.

وأضاف أن المخالفات المفروضة تمثلت في عدم قص طبقات الأسفلت حسب المواصفات الفنية وردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها وإزالة المخلفات، والعمل بدون تراخيص نظامية، وعدم معالجة الهبوطات الناتجة عن تسربات المياه.

مواد ذات صلة

«النيابة»: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

«النيابة»: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

الأمن البيئي: هذه المخالفات عقوبتها تصل إلى مليون ريال

الأمن البيئي: هذه المخالفات عقوبتها تصل إلى مليون ريال

«المياه الوطنية» تحذر من مخالفة بشأن العداد.. 50 ألف ريال غرامة

«المياه الوطنية» تحذر من مخالفة بشأن العداد.. 50 ألف ريال غرامة

تعرف على أنواع «مخالفات المرور» والغرامات.. وطرق السداد والاستعلام

تعرف على أنواع «مخالفات المرور» والغرامات.. وطرق السداد والاستعلام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة