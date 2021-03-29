مؤسس مبادرة «كاوست للصحة الذكية» يوضح مزاياها وأهدافها (فيديو)

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قال مؤسس مبادرة كاوست للصحة الذكية د. عماد جلوزي، إن الغاية من المبادرة هي تفعيل التقنية الذكية في تشخيص الأمراض بشكل دقيق في المملكة.

وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، قد أطلقت اليوم عبر حفل افتراضي مبادرة “كاوست” للصحة الذكية بحضور وزيري الصحة والاستثمار المهندس خالد الفالح والدكتور توفيق الربيعة.

وتحدث جلوزي مؤسس المبادرة، عن تفاصيل مبادرة كاوست للصحة الذكية، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة إعانة ودعم استعمال التقنية الذكية في الصحة هنا في المملكة.

وتابع أن المبادرة انطلقت لدعم استخدام الصحة الرقمية والتقنية الرقمية والذكية في معالجة وتشخيص الأمراض في المملكة وخارج المملكة، وتطوير هذه الأنظمة في العلاج اليومي، والهدف الأكبر هو الوصول لمستوى متقدم في تشخيص الأمراض بصفة دقيقة وبصفة شخصية.

وتتمثل مهمة مبادرة كاوست للصحة الذكية في إقامة تعاون قوي، والعمل يداً بيد مع أفضل المستشفيات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة، لتمهيد الطريق نحو تطبيق أدوات وطرائق الصحة الذكية في منظومة الرعاية الصحية السعودي. إن تطبيق هذه التقنيات مطلوب لتحديث منظومة الرعاية الصحية في المملكة، وتحوّلها من نهج الطب التقليدي الذي يقدّم “مقاساً واحد يناسب الجميع”، إلى عصر الطب الدقيق والشخصي.

وتتمثل مهمة مبادرة كاوست للصحة الذكية في تطوير واستخدام تقنيات وطرائق صحية ذكية لدعم وتعزيز برامج أبحاث الصحة الانتقالية، التي تحول الاكتشافات العلمية الأساسية إلى أدوات وحلول إكلينيكية عملية للأمراض السائدة.

فبالتعاون مع أفضل المستشفيات وكليات الطب في المملكة، ستطلق مبادرة كاوست للصحة الذكية برامج تدريب للجيل القادم من الأطباء والعلماء الذين سيصبحون خبراء في استخدام وتطبيق أدوات ومبادئ الطب الدقيق؛ بهدف أن يقود هؤلاء المتدربون الطريق لترجمة النتائج الأساسية في المختبرات إلى أدوات تشخيص وعلاج لمعالجة الأمراض المختلفة ذات التأثير المحلي والعالمي.