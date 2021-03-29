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إحالة مواطن إلى النيابة العامة بعد نشره أكاذيب بشأن «المنتجات الغذائية»

إحالة مواطن إلى النيابة العامة بعد نشره أكاذيب بشأن «المنتجات الغذائية»
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تواصل – فريق التحرير:

أحالت وزارة التجارة مواطن إلى النيابة العامة لنشره مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية.

وقالت “التجارة” في بيان على حسابها بموقع “تويتر” اليوم الإثنين: “نشر المواطن مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية، حيث أنشأ صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى إثارة الرأي العام بالتشكيك في سلامة منتجات السوق السعودي، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها”.

وتابع بيان التجارة: “كما أنه بثَّ معلومات مغلوطة عن “باركود” المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، بالإضافة إلى الزعم بأن المنتجات تدخل السوق السعودي دون رقابة ومخالفة للمواصفات”.

ودعت وزارة التجارة إلى عدم نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وفي حال رصد أي مخالفات متعلقة بالغش التجاري يمكن الإبلاغ عنها عبر: مركز الاتصال الموحد: 1900 أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

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