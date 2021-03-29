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الرياض.. الإطاحة بمواطنين بتهمة السطو على مقر أحد فروع التحويلات المالية

الرياض.. الإطاحة بمواطنين بتهمة السطو على مقر أحد فروع التحويلات المالية
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على شخصين، ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بمدينة الرياض.

وكشف الكريديس تفاصيل الواقعة بأن المتهمين حاولا كسر خزنتين لسرقة محتوياتهما، والاعتداء على مقيم من الجنسية الهندية، وكذلك حاولا تعطيل كاميرات المراقبة بهدف تضليل الجهات الأمنية.

وتبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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