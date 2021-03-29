7 أسباب رئيسية لعدم فقدان الوزن عند اتباع حمية «الكيتو دايت»

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نظام كيتو الغذائي هو نظام شائع لفقدان الوزن يتطلب تقليل كمية الكربوهيدرات التي تتناولها كثيرًا، ما يحدث هو أن الجسم يكسر الكربوهيدرات إلى سكر الجلوكوز ، والذي يستخدم بعد ذلك للحصول على الطاقة.

عندما لا يكون هناك ما يكفي من الكربوهيدرات في الجسم ، فإنه يدخل مرحلة تعرف باسم الكيتونية. حيث يعتاد الجسم على حرق الدهون للحصول على الطاقة، ومع ذلك قد لا يفقد بعض الأشخاص قدرًا جيدًا من الوزن عند اتباع نظام الكيتو دايت.

إليك 7 أسباب رئيسية لعدم فقدان الوزن عند اتباع نظام الكيتو دايت وفقاً لموقع «onlymyhealth»:

1. عدم كفاية النشاط البدني

يعد الحفاظ على اللياقة والانخراط في نشاط بدني أمرًا مهمًا لجسمك ، خاصة إذا كنت تتبع نظام كيتو ، حيث لا يمكن توقع فقدان الوزن بدون جدول التمارين الرياضية.

يعد اتباع نظام غذائي سليم مع بعض التمارين أمرًا ضروريًا لجسمك، حيث تعتبر التمارين الرياضية أداة رائعة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ويحاولون حرق السعرات الحرارية لأن الأطعمة الغنية بالدهون تحتوي على سعرات حرارية .

2. تناول الكثير من البروتين

قد يعتقد بعض الناس خطأً أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين هو نظام كيتو الغذائي. لكن هذا النوع من النظام الغذائي لن يجعلك تصل لحالة الكيتونية لأن جسمك يميل إلى تكسير الكثير من البروتينات إلى أحماض أمينية وتحويلها إلى سكر. إذا كان البروتين يستهلك أكثر من 35٪ من النظام الغذائي للشخص ، فمن غير المرجح أن يدخلوا في الحالة الكيتونية.

3. تناول سعرات حرارية زائدة

عندما تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن ، فإن القاعدة الأكثر أهمية هي أن تستهلك سعرات حرارية أقل في وجباتك. من المهم إجراء فحص وإحصاء مناسب للسعرات الحرارية المستهلكة. لا يمكن تحقيق هدفك إلا عن طريق تقليل السعرات الحرارية أو عن طريق حرق المزيد منها خلال التمرين أكثر مما تستهلكه. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا كيتونيًا ولا تحتفظ بعدد السعرات الحرارية الخاصة بك ، فلن يكون فعالًا في إنقاص الوزن.

5. عدم تشخيص الحالة الطبية الأساسية

إذا لم تكن قادرًا على إنقاص الوزن بنظام كيتو الغذائي ، فقد يكون السبب وراء ذلك هو أن لديك مشكلة طبية أساسية. هناك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تمنع فقدان الوزن ، مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض والاكتئاب وارتفاع مستويات الأنسولين. يمكن لطبيبك تشخيص هذه الحالات الصحية من خلال بعض الاختبارات الأساسية. إذا كان لديك أي من الشروط المذكورة أعلاه ، فلا يجب أن تتجاهلها وتتركها دون علاج. من خلال القواعد الصحيحة والتغييرات الغذائية وتغييرات نمط الحياة والأدوية ، يمكنك فقدان الوزن بشكل صحي مع نظام الكيتو الغذائي.

6. ارتفاع الضغط النفسي

يمكن أن يصبح نمط الحياة الذي يؤدي إلى الضغط النفسي أيضًا عاملاً لعدم فقدان الوزن عند اتباع نظام كيتو الغذائي، عندما يتوتر جسمك ، فإنه ينتج كميات زائدة من هرمون يسمى الكورتيزول، وهو في الأساس هرمون التوتر ، ويؤدي إلى قيام جسمك بتخزين الدهون ، وتحديداً في منطقة البطن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الإجهاد الشديد إلى حرمانك من النوم ، مما قد يؤدي مرة أخرى إلى زيادة الوزن ، مما يهزم الغرض الكامل من نظام كيتو الغذائي.

7. تناول وجبات خفيفة مستمرة

يذهب بعض الناس لتناول الوجبات الخفيفة والمضغ أثناء العمل طوال اليوم. إذا كنت جائعًا ، يمكنك الحصول على عدد قليل من الخيارات الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والجبن. يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة باستمرار عادة لدى بعض الناس ، لكن من المهم السيطرة عليها.