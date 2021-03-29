صنع في السعودية.. مبادرة النهوض باقتصاد الوطن وجذب الاستثمارات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قبل أيام، عن إطلاق برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

• دعم غير محدود للمنتج الوطني

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال فعالية افتراضية، أن برنامج “صنع في السعودية” يهدف إلى تعزيز “ثقافة الولاء للمنتج الوطني”، حيث تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطاءه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.

وأوضح أن سمو ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليط من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.

• هوية صناعية نفتخر بها

وقال: إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحًا تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية – بمشيئة الله تعالى -، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

• الثقة بالمنتج الوطني

وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظراً لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع أن “برنامج صنع في السعودية”، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج “صناعة سعودية” على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.

• دعوة لجميع الشركات

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس هيئة تنمية الصادرات، جميع الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها من أجل أن تكون شريكاً حقيقياً لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.

• رؤية المملكة 2030

مما يذكر أن برنامج “صُنع في السعودية” سيسهم بدورٍ رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030. وللحصول على معلومات حول كيفية الانضمام إلى برنامج “صُنِع في السعودية”، الدخول عبر الرابط: (www.saudimade.sa).

الجدير بالذكر أن ن رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع عدد المصانع في المملكة إلى نحو 10 آلاف منشأة صناعية، بحجم استثمارات يقدر بـ 1,115 تريليون ريال، مما يوفر آلاف الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا في مصانعنا المحلية.

كما يؤكد الخبراء أن المواطن والمقيم شركاء أساسيون في تحقيق الصدارة للمنتجات الوطنية والإسهام في النهضة الاقتصادية، والمنتجات الوطنية أثبتت جودتها العالية وأحقيتها بالدعم، ومن هنا جاء برنامج “صنع في السعودية” ليكون حافزا لمزيد من التميز والجودة، كما يسهم برنامج “صنع في السعودية” في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بخلق أكثر من 1.3 مليون وظيفة بحلول 2030 في قطاع الصناعة والتعدين.

كما أن التطور الهائل في الصناعة المحلية، يعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة بشكل مباشر بتطوير الصناعات الوطنية وتنميتها، والعمل على تحويل المملكة إلى دولة صناعية رائدة، كما أن رعاية سمو ولي العهد لإطلاق برنامج “صنع في السعودية” يعكس الاهتمام الكبير للقيادة بالقطاع الصناعي، وأيضا فإن إنشاء وزارة الصناعة بشكلها الحالي وتوحيد المرجعية للمستثمرين يعكس الحرص الكبير من القيادة على تطوير القطاع الصناعي وتنميته.

هذا ويقدم برنامج “صنع في السعودية” يقدم مزايا نوعية للمستثمرين، كما أن دعم الصناعات الوطنية سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين السعوديين.

ومما لا شك فيه فإن برنامج “صنع في السعودية” هو جزء من مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 التي حققت تقدما على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، كما أن الشركات الصناعية السعودية في مختلف المجالات أثبتت جودة منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأيضا فإن برنامج “صنع في السعودية” عنوان “قصة نجاح مستمرة” للإنسان السعودي وللصناعات السعودية.

• فعالية افتراضية:

في سياق متصل، أوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار “صُنِع في السعودية”، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله، كما يمكن التسجيل عبر الرابط التالي (هنا).

من جهته أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالطيف آل الشيخ، أن إطلاق برنامج صنع في السعودية يؤكد النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة المسددة للقائد الملهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسير ببلادنا بخطى حثيثة حتى تكون صناعتنا الوطنية تسير في طريقها نحو المكانة التي تستحقها عالمياً وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما علق وزير الصحة توفيق الربيعة على إطلاق برنامج صنع في السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر “تويتر” نرى اليوم نجاحاً جديداً لمملكتنا من خلال إطلاق سمو ولي العهد لبرنامج صنع في السعودية هذا البرنامج الذي نفخر به جميعاً، سيعزز من مكانة المنتج السعودي، ويضمن مكانته في الأسواق المحلية والعالمية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ إن صُنع في السعودية، مشروع وطني تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، نبارك لمنظومة الصناعة الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد لإطلاق البرنامج، ونتطلع لمواصلة العمل التكاملي لتحقيق تطلعات وطننا.