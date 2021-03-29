الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من «الشؤون البلدية» للمطاعم ومنافذ البيع والأسواق بشأن احترازات «كورونا»

تنبيه مهم من «الشؤون البلدية» للمطاعم ومنافذ البيع والأسواق بشأن احترازات «كورونا»
0

تواصل – واس:

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة بالامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس “كورونا”، تفادياً لظهور أي تفشيات في الأنشطة، وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع.

ودعت الوزارة جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس “كورونا”؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن الأمانات والبلديات التابعة واصلت تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا، حيث نفذت الفرق الميدانية خلال يوم أمس (24,081) زيارة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق (255) منشأة ومركز تجاري، وتسجيل (1,212) مخالفة لعدم تطيبق الاشتراطات البلدية والبرتوكولات الصحية الوقائية، فضلاً عن استمرار الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس من خلال تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجميع الملاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي بأهمية التعاون في معالجة جوانب القصور للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين التي تعد من الأولويات, مؤكدة أن تطبيق الاحترازات ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.

مواد ذات صلة

«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن إمكانية منع لقاح كورونا انتقال العدوى

«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن إمكانية منع لقاح كورونا انتقال العدوى

هل يوجد تعارض بين لقاحي كورونا والحصبة الألمانية؟ الصحة تجيب

هل يوجد تعارض بين لقاحي كورونا والحصبة الألمانية؟ الصحة تجيب

بعد الازدحام وارتفاع الإصابات.. «التجارة» تشدد مراقبة «المولات» وتتوعد المخالفين

بعد الازدحام وارتفاع الإصابات.. «التجارة» تشدد مراقبة «المولات» وتتوعد المخالفين

اعتباراً من 1 رمضان.. إلزام القطاعات العاملة في «الحج والعمرة» بتحصين كافة العاملين

اعتباراً من 1 رمضان.. إلزام القطاعات العاملة في «الحج والعمرة» بتحصين كافة العاملين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>