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«هيئة المقاولين» تعلن فتح القبول لبرامج تدريب طلاب وطالبات 2021

«هيئة المقاولين» تعلن فتح القبول لبرامج تدريب طلاب وطالبات 2021
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين فتح القبول لبرامج (التدريب التعاوني) لطلاب وطالبات 2021م.

مدة التدريب:

– مدة 6 أشهر (ابتداء من يونيو وحتى ديسمبر 2021م).

من المزايا:

1 -برنامج تدريب وتطوير.

2 -ترشيح للتوظيف.

3 -مكافأة شهرية.

4 -تدريب على رأس العمل ومنصة تدريب إلكتروني.

5 -الإرشاد والتوجيه من قيادات الهيئة السعودية للمقاولين.

6 -التدريب في بيئة عمل احترافية (حاصلة على سابع أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية).

الأهداف:

1 -المساعدة في بناء الملف الوظيفي.

2 -بناء علاقات احترافية.

3 -تدريب قائم على أسس المهام.

 موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 16/08/1442هـ الموافق 29/03/2021م.

طريقة التقديم:

 – من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا )

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