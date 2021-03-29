«هيئة المقاولين» تعلن فتح القبول لبرامج تدريب طلاب وطالبات 2021

08:29

«فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ».. تلاوة للشيخ «الدوسري»