«هيئة المقاولين» تعلن فتح القبول لبرامج تدريب طلاب وطالبات 2021

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين فتح القبول لبرامج (التدريب التعاوني) لطلاب وطالبات 2021م.
مدة التدريب:
– مدة 6 أشهر (ابتداء من يونيو وحتى ديسمبر 2021م).
من المزايا:
1 -برنامج تدريب وتطوير.
2 -ترشيح للتوظيف.
3 -مكافأة شهرية.
4 -تدريب على رأس العمل ومنصة تدريب إلكتروني.
5 -الإرشاد والتوجيه من قيادات الهيئة السعودية للمقاولين.
6 -التدريب في بيئة عمل احترافية (حاصلة على سابع أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية).
الأهداف:
1 -المساعدة في بناء الملف الوظيفي.
2 -بناء علاقات احترافية.
3 -تدريب قائم على أسس المهام.
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 16/08/1442هـ الموافق 29/03/2021م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا )