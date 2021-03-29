الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

7 أطعمة يجب على الراغبين في إنقاص الوزن تجنبها.. تعرّف عليها

7 أطعمة يجب على الراغبين في إنقاص الوزن تجنبها.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات:

نصح تقرير طبي أصدرته مؤسسة “كليفلاند كلينك” بالابتعاد عن 7 وجبات للراغبين في ممارسة حمية غذائية لإنقاص الوزن.

وجاءت تلك الوجبات الخفيفة التي ينبغي حذفها بصورة كاملة من قائمة وجباتك على النحو التالي:

1- أي رقائق مخبوزة:

تتم معالجة الرقائق المخبوزة، وغالبا ما تحتوي على نسبة منخفضة جدا من الدهون، وهو ما يجعلك تستهلك كميات كبيرة من الدهون دون أن تشعر بالشبع، كما أنها تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وزيادة إفراز الأنسولين في الجسم ويعزز تخزين الدهون.

2- كعك الأرز:

تعتقد أنه يمكنك تناول الكثير منها، لأنها أقل في السعرات الحرارية، لكن كعكات الأرز غالبًا ما تكون ذات نكهة اصطناعية، وهي في الحقيقة مجرد كربوهيدرات مع القليل من التغذية أو بدونها نهائيا.

ويوصى بتناول حصة صغيرة من نصف كوب من الأرز البني، بدلاً من ذلك، فهي مغذية ومرضية أكثر – وبها سعرات حرارية أقل في النهاية.

3- المعجنات:

هذه المضللة الصغيرة هي عنصر غذائي “صفر” ولا تفعل شيئًا سوى وضع الأنسولين وسكر الدم على قمة نسبها في الجسم، وهذا بدوره يجعلك أكثر جوعًا.

4- رقائق البطاطس:

وتفتقر رقائق البطاطس إلى أي قيمة غذائية كبيرة، وبالتالي فهي خالية من السعرات الحرارية، ولكنها غنية بالدهون وقليلة الألياف والبروتين.

5- العصي أو المصاصات النباتية:
يعتقد الناس أن هذه الوجبات الخفيفة المعالجة بشكل مكثف صحية، لأنها مصنوعة من الخضار.

لكن عصي وقش الخضروات تفتقر إلى الألياف والبروتين، وهي خالية عمليًا من العناصر الغذائية.

وقد تكون دهونها أقل قليلاً من رقائق البطاطس، لكن لماذا لا تأكل الشيء الحقيقي فقط؟ اغمس الفليفلة النيئة والجزر والخيار والبروكلي وطماطم العنب في الحمص، وستحصل على دهون أقل ومغذيات أكثر.

يمكن أن تكون العصائر المصنوعة منزليًا مليئة بالعناصر الغذائية. لكن العصائر التي يمكنك تناولها وتناولها، حتى من أفضل متجر عصائر محلي أو محل بقالة، غالبًا ما تكون مليئة بالسكر المضاف (غالبًا، من عصير الفاكهة) والسعرات الحرارية.

ويمكنك زيادة 300-700 سعرة حرارية مع هذه “الوجبة الخفيفة” السريعة، والتي لن تجعلك تشعر بالشبع كما ينبغي لوجبة خفيفة جيدة.

7- ألواح الحبوب (الجرانولا):

غالبًا ما يتم إخفاءها على أنها “ألواح حلوى صحية” ويمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من السكر مع القليل جدًا من البروتين والألياف.

مواد ذات صلة

7 أسباب رئيسية لعدم فقدان الوزن عند اتباع حمية «الكيتو دايت»

7 أسباب رئيسية لعدم فقدان الوزن عند اتباع حمية «الكيتو دايت»

منها منع تجلط الدم.. فوائد صحية مذهلة لـ«القرفة»

منها منع تجلط الدم.. فوائد صحية مذهلة لـ«القرفة»

لتجنب آلام الظهر.. استشاري يوضح الطريقة  الصحيحة لحمل الأشياء

لتجنب آلام الظهر.. استشاري يوضح الطريقة  الصحيحة لحمل الأشياء

أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي» .. تعرف عليها

أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي» .. تعرف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>