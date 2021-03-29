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«قناة السويس» تعلن استئناف حركة الملاحة بعد تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

«قناة السويس» تعلن استئناف حركة الملاحة بعد تعويم السفينة الجانحة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الإثنين، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفرغيفين”.

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية،بثا مباشرا، لتعويم السفينة البنمية “إيفر غيفين”، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس: “إنه تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن”.

وبدأت السفينة “إيفر غيفن” الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بالتحرك فجر اليوم الاثنين.

وأعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة في ممر قناة السويس، بـ”صورة كلية”.

وقال “مميش” في تصريحات صحفية: إنه بعد نجاح تعويم السفينة بصورة كلية، تجري حاليا عملية الفحص بصورة كاملة للسفينة “إيفرغيفين”، مؤكدا أن “الهدف من فحص السفينة، التأكد من سلامتها ومعرفة ما حدث وأدى لجنوحها” في المجرى الملاحي الأهم في العالم قبل 6 أيام.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن “المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي”.

وأضاف السيسي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري”.

وقال: “لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم… ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلاما يا بلادي”، موجها الشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

 

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