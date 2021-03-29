بدءاً من نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تتوقع تأثر مناطق وسط وشرق المملكة برياح مثيرة للغبار

تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، -بمشيئة الله تعالى- أن تتأثر مناطق وسط وشرق المملكة، ابتداءاً من نهاية الأسبوع الجاري بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار وتفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض.

كما توقع المركز، أن تتأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بنشاط الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.