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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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صدور الموافقة الكريمة بتزويد الحرمين بـ١٥٠ ألف مصحف استعداداً لشهر رمضان

صدور الموافقة الكريمة بتزويد الحرمين بـ١٥٠ ألف مصحف استعداداً لشهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير :

صدرت الموافقة السامية الكريمة بتزويد المسجد الحرام بعدد (١٥٠،٥٠٠) ألف مصحف؛ وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ إن تزويد المسجد الحرام بكتاب الله الكريم يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أطال الله في عمره- بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذا الاهتمام ليس بمستغرب عن القيادة الرشيدة التي طالما قدمت العناية والرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال إن الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وقدم السديس الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود–حفظهم الله- وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.

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