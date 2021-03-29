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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تراجع أسعار النفط بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

تراجع أسعار النفط بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
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تواصل – وكالات :

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، بعد التمكن من إعادة تعويم السفينة التي جنحت قبل ما يقارب الأسبوع في قناة السويس، رغم أنه لم يتضح بعد متى ستفتح القناة مجدداً أمام حركة مرور السفن.

وهبط خام “برنت” 1.6% إلى 63.55 دولاراً للبرميل، بينما خسر خام تكساس الوسيط الأميركي 1.9٪، إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، بحسب العربية نت .

وتأثر النفط الخام بارتفاع معدل التذبذب في الجلسات الأخيرة، مع تأرجح خام غرب تكساس الوسيط بين المكاسب والخسائر الأسبوع الماضي.

ولا يزال النفط يستعد لإغلاق على مكاسب ربع سنوية للفصل الرابع على التوالي هذا الأسبوع، مدعوماً بقيود الإمدادات المستمرة التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، والتفاؤل بأن الطلب العالمي سيتوسع مع إطلاق لقاحات فيروس كورونا.

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