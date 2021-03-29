هل قشر «اليوسفي» يعالج تهيجات القولون العصبي ودهون الكبد؟.. طبيب يوضح

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى علاقة قشر “اليوسفي” بتقليل تهيجات القولون العصبي ودهون الكبد.

وأكد “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن قشر اليوسفي لا يقلل تهيجات القولون العصبي، وليس علاجاً لدهون الكبد.

جدير بالذكر أن من أعراض القولون العصبي:-

-ألم الشديد بمنطقة البطن

-التشنجات

-عادة ما يكون هناك مخاط في البراز.

-الشعور بالامتلاء والانتفاخ

-الغازات

-الإصابة بالإمساك والإسهال مع المناوبة بينهما

-الإصابة بالتهيج عند تناول أنواع معينة من الطعام

-عند الإصابة بالقولون العصبي النفسي يشعر المريض بالقلق والاكتئاب