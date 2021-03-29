بالفيديو.. نجاح عملية إعادة السفينة الجانحة بقناة السويس إلى مسارها الطبيعي

تواصل – وكالات

تمكن العاملون بهيئة قناة السويس، فجر اليوم الاثنين، من إعادة السفينة “إيفر غيفن” الجانحة إلى وضعيتها الطبيعية، في مجرى القناة بعد 6 أيام من جنوحها.

وأعلنت شركة “إنش كيب” لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر، أنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر غيفن”، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها.

وأكد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، إنه تم “البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة”.