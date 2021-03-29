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توقعات الطقس: سحب رعدية مُمطرة على مرتفعات 4 مناطق.. وانخفاض في درجات الحرارة

توقعات الطقس: سحب رعدية مُمطرة على مرتفعات 4 مناطق.. وانخفاض في درجات الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة

وتوقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، انخفاض بدرجات الحرارة اليوم الاثنين، تأثراً بالكتلة الهوائية الباردة الحالية التي تتعرض لها مناطق المملكة.

وقال “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الكتلة الهوائية الباردة الحالية والتي توغلت أمس في أجواء المملكة، سوف تهبط بدرجة الحرارة، مضيفاً أنه من الغد ستبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي.

وأشار إلى أن هذه الموجة الباردة السريعة لن تكون الأخيرة، لافتاً إلى أنه قد تتشكل السحب المتفرقة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق مكة والباحة وعسير.

 

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