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العثور على «رضيع حي» تحت أنقاض مبنى منهار بالقاهرة

العثور على «رضيع حي» تحت أنقاض مبنى منهار بالقاهرة
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تواصل – وكالات:

تمكنت فرق الإنقاذ في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الأحد، من انتشال رضيع عمره 6 أشهر حياً من تحت أنقاض مبنى منهار، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار إلى 25 شخصا، حسب مصادر رسمية.

وحسب مسؤول في الدفاع المدني فإن حالة الرضيع مستقرة، بفضل الله، وعثر على والدي الرضيع وشقيقته متوفين، إلا أن الفرق مستمرة في البحث عن شقيقه الأكبر المفقود .

يذكر أن أحد المباني السكنية والمكون من 10 طوابق، تعرض للانهيار أول أمس السبت بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

 

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