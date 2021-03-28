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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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طريقة سهلة لاختصار روابط الإنترنت ومعرفة عدد الزوار (فيديو)

طريقة سهلة لاختصار روابط الإنترنت ومعرفة عدد الزوار (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة سهلة لاختصار روابط الإنترنت وتغيير أسمائها.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “أحياناً يكون عندك رابط طويل؛ إذا نشرته في الواتساب أو غيره يكون شكله مزعجاً؛ هذه طريقة سريعة بإمكانك عبرها تقصير طول أي رابط، ووضعه بالاسم الذي تريده، وكذلك معرفة كم عدد من زار الرابط عن طريقك، والأماكن الي تمت الزيارة منها”.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة من خلال الرابط التالي (⁦http://bit.ly⁩).

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