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هيئة تقويم التعليم : تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى.. إليكم المواعيد الجديدة

هيئة تقويم التعليم : تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى.. إليكم المواعيد الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء اليوم الأحد، تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام ١٤٤٢، ليكون في شهر شوال المقبل.

وأوضحت الهيئة عبر “تويتر” أن التوجيه يأتي في ضوء الأمر الملكي بتقديم الاختبارات، وحرصًا على مصلحة الطلبة، حتى يكونوا مستعدين لخوض الاختبارات، ويحققوا أفضل النتائج فيها.

وأشارت الهيئة إلى أن المواعيد الجديدة ستكون على النحو التالي:

– الاختبار الأول: من ٩ إلى ١٦ شوال ١٤٤٢.

-الاختبار الثاني: من ٢٣ إلى ٢٨ شوال ١٤٤٢.

وأكدت أنه سيتم تعديل مواعيد الطلبة إلكترونيًا، ويمكن للطلبة المسجلين في الاختبار، الدخول بنهاية هذا الأسبوع، على ملفاتهم الشخصية لمعرفة مواعيد اختباراتهم الجديدة.

وفي حال وجود أي استفسار؛ يمكن التواصل عبر قنواتنا الهيئة الإلكترونية:

تطبيق الأجهزة الذكية: على متجر أبل:apple.co/2PhpTik

على متجر قوقل:bit.ly/3cWz9Av

بوابة الدعم والمساندة:  support.etec.gov.sa

نموذج التواصل:etec.gov.sa/ar/Pages/Conta

 

 

 

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