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الشيخ المصلح يوضح فضل كثرة الخُطا إلى المساجد (فيديو)

الشيخ المصلح يوضح فضل كثرة الخُطا إلى المساجد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فضل كثرة الخطا إلى المساجد.

وقال الشيخ المصلح: إن نقل الخطا ومشي الأقدام  إلى هذه البقاع المباركة رافعاً للدرجات وحاطاً للسيئات، وموجباً لمزيد الفضل من الله والهبات.

وتابع المصلح: “في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمس وعشرين درجة، فإن أحدكم إذا توضأ وأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد، كان في صلاة، أي في عبادة وطاعة، ما كانت الصلاة تحبسه، تصلي عليه الملائكة، تقول في صلاتها عليه ودعائها له، ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يُحدث فيه أو يُؤذ أحدا”.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من غدا إلى المسجد أو راح، صباحاً أو مساء أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح، أعد الله ضيافة وكرامة كلما غدا أو راح”.

 

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