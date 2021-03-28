«الحصيني» يتوقع: حالة جوية ممطرة يسبقها تذبذب في الحرارة

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توقع عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسميات المناخ، أن تشهد المملكة وبعض دول الخليج حالة جوية ممطرة تبدأ الثلاثاء المقبل، يسبقها تذبذب في درجات الحرارة.

وقال “الحصيني” عبر تويتر: “متوقع حالة جوية من الثلاثاء 17/ 8/ 1442هـ ، يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة على عموم منطقة حائل وأجزاء من غرب القصيم ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وشرق الشمالية والكويت، يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض في الحرارة ورياح مغبرة”.