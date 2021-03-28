4 خطوات مهمة لحمايتك عند الانتقال بسيارتك من مسار لآخر

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من خطورة الانتقال من مسار لآخر على الطرق السريعة دون مراعاة إجراءات السلامة وعوامل الأمان.

وحددت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على “تويتر” 4 خطوات مهمة لضمان سلامة الجميع عند الانتقال من مسار لآخر.

وقالت: لقيادة آمنة.. قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر اتبع الآتي:

– التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

– إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقف كاف.

– التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

– التأكد من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال إليه.