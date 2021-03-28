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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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المركز الوطني للتخصيص يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

المركز الوطني للتخصيص يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتخصيص، عن توفر (6) وظائف قانونية وإدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات بمقر المركز بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف:

1- مصمم جرافيك.

(Graphic Designer)

– درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي أو مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– يبرع في Adobe Creative Suite.

– مهارات اتصال قوي ، والتفكير النظري ، ومهارات الطباعة ، ومهارات التصميم ، ومهارات الإنتاج.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مهندس شبكات.

(Network Engineer)

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب / تقنية المعلومات أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة في إدارة الشبكات في بيئة Linux أو Windows.

– معرفة أساسيات شبكات IP.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- مستشار قانوني.

(Legal Advisor)

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون يفضل درجة الماجستير.

– يتقن اللغة العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة في كل من القطاعين العام والخاص.

– يفضل الخبرة السابقة في السياسة العامة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخصخصة.

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