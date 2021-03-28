الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«العنف الأسري»: مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب 5 احتياجات رئيسية

«العنف الأسري»: مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب 5 احتياجات رئيسية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مرحلة الطفولة المبكرة منذ الأسابيع الأولى من الحمل وحتى سن الثامنة، تعد حجر الأساس في حياة الفرد.

وأضاف مركز بلاغات العنف الأسري، أن مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب رعاية خاصة بما في ذلك التغذية السليمة، والدعم النفسي والبيئة الآمنة من أجل نمو دماغي سليم.

وشدد المركز على أن من ضمن احتياجات الطفولة المبكرة:

– الغذاء الجيد

– التعليم المبكر

– التفاعل مع الأطفال

– الاهتمام بالصحة

– الأمان والحماية من الأذى

Image

مواد ذات صلة

بدءاً من العام المقبل.. زيادة نسب إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات إلى 50٪؜

بدءاً من العام المقبل.. زيادة نسب إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات إلى 50٪؜

توجيه من «العنف الأسري» بشأن تعنيف فتاة من أقاربها بالرياض

توجيه من «العنف الأسري» بشأن تعنيف فتاة من أقاربها بالرياض

«مركز العنف الأسري»: تصوير الأشخاص دون رغبتهم «تنمر إلكتروني»

«مركز العنف الأسري»: تصوير الأشخاص دون رغبتهم «تنمر إلكتروني»

آخر تطورات واقعة تحرش سيدة بطفلة.. بلاغ رسمي

آخر تطورات واقعة تحرش سيدة بطفلة.. بلاغ رسمي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة