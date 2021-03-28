«العنف الأسري»: مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب 5 احتياجات رئيسية

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أوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مرحلة الطفولة المبكرة منذ الأسابيع الأولى من الحمل وحتى سن الثامنة، تعد حجر الأساس في حياة الفرد.

وأضاف مركز بلاغات العنف الأسري، أن مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب رعاية خاصة بما في ذلك التغذية السليمة، والدعم النفسي والبيئة الآمنة من أجل نمو دماغي سليم.

وشدد المركز على أن من ضمن احتياجات الطفولة المبكرة:

– الغذاء الجيد

– التعليم المبكر

– التفاعل مع الأطفال

– الاهتمام بالصحة

– الأمان والحماية من الأذى