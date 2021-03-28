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توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطةعلى 8 مناطق

توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطةعلى 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

كما يستمر تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من القريات وطريف 6 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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