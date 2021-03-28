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هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب

هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إدارة تطبيق توكلنا، اليوم الأحد، المستندات الثبوتية المعتمدة لدى التوكيل، بعد اعتماد الهوية الرقمية من قبل وزارة الداخلية.

وتلقى حساب التطبيق على”تويتر” تساؤلا جاء فيه: “هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا».

وردت إدارة التطبيق بقولها: “الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد اثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.

https://twitter.com/alsahatnews/status/1376168273230893063?s=20

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