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وكالة شؤون المسجد النبوي: إفطار الصائمين في رمضان مقتصر على التمر والماء

وكالة شؤون المسجد النبوي: إفطار الصائمين في رمضان مقتصر على التمر والماء
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن إفطار الصائمين خلال شهر رمضان للعام 1442 هـ في المسجد النبوي سيكون مقتصراً على  التمر والماء.

وأوضحت الوكالة أنها ستتولى التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الإفطار الفردي (تمر وماء)، ويمنع إحضار أي مأكولات أو مشروبات للمسجد النبوي وساحاته.

وأضافت الوكالة أن الإفطار سيكون فردياًّ وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، كما يمنع تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين وغيرهم في نواحي المسجد النبوي ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية.

وأكدت أنه سيتم تعليق الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لهذا العام 1442هـ؛ حرصا على سلامة الزوار والمصلين والتزاماً بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

ولفتت إلى استمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع خمس تسليمات، وكذلك عدد التسليمات في صلاة القيام “التهجد” بواقع خمس تسليمات.

وأشارت الوكالة، إلى أن الساحات الغربية الجديدة ستستخدم للصلوات، ويراعى عدم التفويج إليها خلال اشتداد أشعة الشمس والحرارة نهاراً حفاظاً على سلامة الزوار والمصلين.

وأهابت الوكالة بقاصدي المسجد النبوي استخدام تطبيق (موقف) لتفادي الكثافة على أجهزة الدفع الذاتية في مواقف السيارات في المسجد النبوي.

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