«شؤون الحرمين»: استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف خلال رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وأضاف في اللقاء الإعلامي السنوي (عن بعد) لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان،أن خطة هذا العام تعنىبالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن أول هذه الإجراءات هو أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم،مشيراً إلى استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، كما سيتم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط.

وأكد أن رئاسة شؤون الحرمين تستعد لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية، وتخصيص مصليات بالدور الأول لأداء سنة الطواف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية.

وأشار “السديس” إلى أن حكومة المملكة الرشيدة توفر العطاء وأكبر العناية بالحرمين الشريفين وقاصديها.