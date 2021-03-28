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بدءاً من العام المقبل.. زيادة نسب إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات إلى 50٪؜

بدءاً من العام المقبل.. زيادة نسب إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات إلى 50٪؜
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تواصل – فريق التحرير :

أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، على أهمية زيادة نسبة إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة لتصل إلى 50٪ خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وشدد آل الشيخ، خلال اللقاء الذي عقده مع مديري التعليم عن بُعد يوم أمس على أهمية دور إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة في التوسع في مرحلة رياض الأطفال، موجهاً بالتركيز على مستوى ثالث في تشغيل الفصول 100٪؜، ثم مستوى ثانٍ وفق الطاقة الاستيعابية.

ويهدف الإسناد إلى رفع مستوى العملية التعليمية والتربوية والنفسية لدى الأطفال بشكل سريع وسلس، من خلال الدور التربوي والعاطفي لدى المعلمات، وكذلك المساهمة في تنمية قدرات الطالب ومهاراته وتكوين شخصيته في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية، وزيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويأتي هذا التوجه من وزارة التعليم دعمًا للطفولة المبكرة التي تشمل رياض الأطفال والصفوف الأولية، حيث قدمت الوزارة العديد من المبادرات في إطار رعاية وتعليم الطفل ضمن خطتها الشاملة في تطوير منظومة التعليم؛ للارتقاء بمستويات الأداء وتطوير الخطط لبناء وتشكيل مؤسسي يساعد في دخول الطفل وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى، وبالتالي تحقيق نواتج أفضل للتعليم والتعلّم.

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