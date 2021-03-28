تنبيه مهم من «الأمن العام» بشأن الموعد المحدد في تصريح العمرة

تواصل – فريق التحرير :

أكد الأمن العام، على الالتزام بموعد تصريح العمرة والإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أنه شرطاً للدخول للعاصمة المقدسة.

وشدد الأمن العام، عبر حسابه بتويتر، على ضرورة الحرص على التقيد بالموعد المحدد في تصريح العمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليتم السماح بالدخول إلى العاصمة المقدسة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أصدرت تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ ،أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.