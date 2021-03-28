الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل شرب القهوة بعد الوجبات الدسمة يساعد على الهضم؟.. استشاري يجيب

هل شرب القهوة بعد الوجبات الدسمة يساعد على الهضم؟.. استشاري يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، مدى الفائدة الصحية من شرب فنجان من القهوة عقب الولائم الدسمة، من أجل المساعدة في عملية الهضم.

ونشر “النمر” عبر حسابه سؤالاً لأحد متابعيه قال فيه: في الولائم بعد العشاء يقدم فنجال قهوة، هل هي مفيده في الهضم؟، ورد النمر قائلاً: “بالعكس القهوة بعد الأكل الدسم تزيد من نسبة ارتجاع الحمض في المريء، خاصةً إذا تم تناولها مع شوكولاته”.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات العلمية قد أثبتت أن للقهوة فوائد عدة إذ تساعد في حرق الدهون، حيث أن تناول فنجان إلى فنجانين من القهوة في اليوم، يزيد من معدل الحرق في الجسم بنسبة من 10 إلى 20%،كما تزيد من معدل سريان الدم في الشعيرات الدموية، وبالتالي تزيد نسبة الأكسجين الواصلة لأنسجة الجسم، ما يزيد من النشاط والحيوية.

 

مواد ذات صلة

ما هو العمر المناسب لتناول الأطفال للقهوة؟.. طبيب يوضح

ما هو العمر المناسب لتناول الأطفال للقهوة؟.. طبيب يوضح

أحدث علاج طبيعي للصلع..«القهوة» توقف التساقط وتعيد نمو الشعر التالف

أحدث علاج طبيعي للصلع..«القهوة» توقف التساقط وتعيد نمو الشعر التالف

احذر.. تناول القهوة باردة يُعرضك لمشاكل صحية

احذر.. تناول القهوة باردة يُعرضك لمشاكل صحية

دراسة طبية: القهوة تساهم في الوقاية من «الزهايمر» و«الشلل الرعاش»

دراسة طبية: القهوة تساهم في الوقاية من «الزهايمر» و«الشلل الرعاش»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة