تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرة في منتجات «آبل»

تواصل – فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات “آبل” .

وأوضح المركز أن “آبل”، أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS .

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت “آبل” توضيحاً لهذه التحديثات كالتالي:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256