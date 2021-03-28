الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تسريبات تكشف عن تصميم هاتف «آيفون 13»

تسريبات تكشف عن تصميم هاتف «آيفون 13»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تقني عن مجموعة من التسريبات لصور تصميمات جهاز “آيفون 13” المنتظر الإعلان عن طرحه خلال الأشهر المقبلة.

وتظهر الصور ثلاثة تصميمات مختلفة للهاتف بأحجام 5.4 بوصة و 6.1 و 6.7 بوصة، على غرار النماذج التي أدرجتها آبل في إصدار آيفون 12.

وأوضح التقرير أنه، بالإضافة إلى الشق العلوي الصغير، يبدو أن سماعة أذن آيفون 13 قد تم نقلها إلى الحافة العلوية،  حيث يعد هذا تغييراً كبيراً عن نماذج آبل السابقة.

وبحسب التسريبات، فإن تصميم آيفون 13 سيتميز بعدد كبير من الخيارات الجديدة، مع شريحة أحدث من A15 Bionic، وكاميرات محسنة وشاشة 120 هرتز على طرازات برو.

ووفقاً لموقع “تومز غايد” الإلكتروني، فإن كل هذه المعلومات لا تتعدى كونها تكهنات، إذ لم تؤكد شركة آبل أي معلومات بعد عن آيفون 13.

 

 

مواد ذات صلة

لحماية الشاشة من الكسر.. «أبل» تعتزم استخدام تقنية جديدة في الأجهزة القابلة للطي

لحماية الشاشة من الكسر.. «أبل» تعتزم استخدام تقنية جديدة في الأجهزة القابلة للطي

تسريبات تكشف عن أهم المزايا لهاتف «آيفون 13» المرتقب

تسريبات تكشف عن أهم المزايا لهاتف «آيفون 13» المرتقب

«أبل» تستعد لطرح هاتفها الجديد «آيفون 13».. وتوقعات بإصداره في هذا الموعد

«أبل» تستعد لطرح هاتفها الجديد «آيفون 13».. وتوقعات بإصداره في هذا الموعد

أسرع من شاحن أبل.. «أنكر» تطلق «باور بانك» لـ«آيفون 12»

أسرع من شاحن أبل.. «أنكر» تطلق «باور بانك» لـ«آيفون 12»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة