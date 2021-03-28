«البنك المركزي» يوجه نصائح مهمة لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال المالي

تواصل – فريق التحرير :

قدم البنك المركزي السعودي، نصائح مهمة للعملاء، لتجنب وقوعهم ضحايا لعمليات الاحتيال المالي، مشدداً على ضرورة أن يكون الجميع على معرفة واطلاع مستمر بأساليب الاحتيال المالي.

وطالب البنك المركزي، بضرورة عدم التسرع في تقديم البيانات الشخصية والمالية لأي جهة كانت، سواء عبر رابط أو موقع إلكتروني، أو رسالة نصية، أو مكالمة هاتفية تدعي أنها من جهة حكومية أو تجارية.

ودعا إلى التأكد من هوية أي جهة تطلب البيانات الشخصية والمالية بطريقة غير رسمية عبر الرسائل النصية أو الروابط البريدية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة التواصل مع الجهة المالية التي يتعامل معها العميل والجهات الأمنية المختصة على الفور في حال الاشتباه في التعرض إلى عملية احتيال مالي.

وكان البنك المركزي، قد أصدر بياناً بشأن ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وأوضح البنك، أنه قد قام فوراً بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

وأشار إلى أنه قد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من كافة الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.