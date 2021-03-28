وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين.

وأوضح أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، ورأس تنورة، وفقا للمسميات التالية:

– فني صيدلة.

– طبيب أطفال عام.

– ممرض/ العيادات الخارجية.

– ممرض/ رعاية ما بعد التخدير.

– طبيب فيزيائي.

– طبيب نفسي بالغين.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)