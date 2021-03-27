«التخصصات الصحية» تعلن فتح باب القبول في برنامج الأمن الصحي

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في “البرنامج الوطني للأمن الصحي” ، للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية وفروعها:
- التربية
- العلوم الاجتماعية
- إدارة الأعمال
- الآداب
- اللغات والترجمة
- السياحة والآثار
- علم الرياضة والنشاط البدني
- إدارة الأعمال التطبيقية
- الإعلام والاتصال
– شروط القبول في البرنامج:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) سنة.
- ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
- إجتياز المقابلة الشخصية.
- إجتياز الفحص الطبي.
- أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم (للرجال) أو 155 سم (للنساء).
– المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج:
- شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- إرفاق شهادة اللغة إن وجدت
– ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.
– آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي:
- يتم فرز طلبات المتقدمين بناءاً على استيفاء شروط القبول أعلاه.
- يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة.
- تتم المفاضلة للترشيح للمقابلات الشخصية بين الطلبات المطابقة للشروط بحيث تكون أولوية القبول للأقدم تخرجاً ثم تتم المفاضلة بناء على المعدل التراكمي.
- بعد المقابلات الشخصية، تتم المفاضلة بين المرشحين بناء على تقييم اللجنة في المقابلة الشخصية والمعدل التراكمي.
– للاطلاع على الأسئلة الشائعة التفاصيل (اضغط هنا)،ينتهي التسجيل فيبرنامج الأمن الصحيفي تاريخ 24 /5 /2021م.