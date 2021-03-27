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«التخصصات الصحية» تعلن فتح باب القبول في برنامج الأمن الصحي

«التخصصات الصحية» تعلن فتح باب القبول في برنامج الأمن الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في “البرنامج الوطني للأمن الصحي” ، للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية وفروعها:

  • التربية
  • العلوم الاجتماعية
  • إدارة الأعمال
  • الآداب
  • اللغات والترجمة
  • السياحة والآثار
  • علم الرياضة والنشاط البدني
  • إدارة الأعمال التطبيقية
  • الإعلام والاتصال

– شروط القبول في البرنامج:

  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  • حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) سنة.
  • ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
  • إجتياز المقابلة الشخصية.
  • إجتياز الفحص الطبي.
  • أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم (للرجال) أو 155 سم (للنساء).

– المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج:

  • شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
  • السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
  • إرفاق شهادة اللغة إن وجدت

– ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

– آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي:

  • يتم فرز طلبات المتقدمين بناءاً على استيفاء شروط القبول أعلاه.
  •  يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة.
  •  تتم المفاضلة للترشيح للمقابلات الشخصية بين الطلبات المطابقة للشروط بحيث تكون أولوية القبول للأقدم تخرجاً ثم تتم المفاضلة بناء على المعدل التراكمي.
  • بعد المقابلات الشخصية، تتم المفاضلة بين المرشحين بناء على تقييم اللجنة في المقابلة الشخصية والمعدل التراكمي.

– للاطلاع على الأسئلة الشائعة التفاصيل (اضغط هناينتهي التسجيل فيبرنامج الأمن الصحيفي تاريخ 24 /5 /2021م.

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