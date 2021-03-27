«التخصصات الصحية» تعلن فتح باب القبول في برنامج الأمن الصحي

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في “البرنامج الوطني للأمن الصحي” ، للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية وفروعها:

التربية

العلوم الاجتماعية

إدارة الأعمال

الآداب

اللغات والترجمة

السياحة والآثار

علم الرياضة والنشاط البدني

إدارة الأعمال التطبيقية

الإعلام والاتصال

– شروط القبول في البرنامج:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) سنة.

ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

إجتياز المقابلة الشخصية.

إجتياز الفحص الطبي.

أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم (للرجال) أو 155 سم (للنساء).

– المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج:

شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

إرفاق شهادة اللغة إن وجدت

– ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

– آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي:

يتم فرز طلبات المتقدمين بناءاً على استيفاء شروط القبول أعلاه.

يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة.

تتم المفاضلة للترشيح للمقابلات الشخصية بين الطلبات المطابقة للشروط بحيث تكون أولوية القبول للأقدم تخرجاً ثم تتم المفاضلة بناء على المعدل التراكمي.

بعد المقابلات الشخصية، تتم المفاضلة بين المرشحين بناء على تقييم اللجنة في المقابلة الشخصية والمعدل التراكمي.

– للاطلاع على الأسئلة الشائعة التفاصيل (اضغط هنا)،ينتهي التسجيل فيبرنامج الأمن الصحيفي تاريخ 24 /5 /2021م.