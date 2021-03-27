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توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وأتربة مثارة و «القريات» تسجل 1 درجة مئوية

توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وأتربة مثارة و «القريات» تسجل 1 درجة مئوية
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض، الشرقية والاجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كذلك يتوقع تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجيل مكة المكرمة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 1 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

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