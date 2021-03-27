اقتحام منازل وسلب بالإكراه وعملات مزيفة.. ضبطيات الأمن خلال أيام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب الأمن العام على “تويتر” تفاصيل عدد من الضبطيات الأمنية، خلال الأيام الماضية.

ونشر مقطعاً مصوراً لعدة جرائم وضبطيات من بينها مواطنان تَوَرّطا في ارتكاب 34 جريمة، تمثلت في اقتحام المنازل والمتاجر والمدارس وسرقة ما تحويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات بقيمة 450 ألف ريال.

وقال الأمن العام: “تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية والسودانية يقومون بترويج عملات نقدية مزيفة وعُثِر بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة بلغت قيمتها 500 ألف ريال من فئة الدولار”.

وأضاف: “تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافد أثناء ترجله من مركبته وإشهار السلاح عليه، والقبض على مواطنيْن قاما بارتكاب جريمتين تَمَثّلتا في سرقة منزل وسلب مبلغ مالي من وافد وبطاقات مسبقة الدفع تحت تهديد السلاح الأبيض”.