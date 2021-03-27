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بعد الازدحام وارتفاع الإصابات.. «التجارة» تشدد مراقبة «المولات» وتتوعد المخالفين

بعد الازدحام وارتفاع الإصابات.. «التجارة» تشدد مراقبة «المولات» وتتوعد المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة التجارة من إجراءاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية بعد رصد حالات تزاحم وعدم التزام بالاجراءات الاحترازية داخل العديد منها.

وحذرت وزارة الصحة من خطورة التجمعات والتزاحم وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعلنة، مؤكدة أن الإهمال والتزاحم سبب ارتفاع معدل الإصابات بالمملكة خلال الأيام الماضية.

وقالت وزارة التجارة في بيان لها عبر “تويتر”: نظراً لما تم ملاحظته من وجود ازدحام في بعض الأسواق التجارية “المولات” مؤخراً، وحرصا على حماية الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا، فإن وزارة التجارة تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأبرزها:

– الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمتسوقين.
– إلزام المتسوقين بالكمامة والتباعد الاجتماعي.
– قياس الحرارة والتطهير والتعقيم.

ودعت “التجارة” عموم المستهلكين إلى تجنب دخول الأماكن المزدحمة، وحثتهم على التسوق الإلكتروني حفاظا على الجميع من انتشار العدوى.

وأكدت الوزارة على أن الفرق الرقايبة بالوزارة بالتنسيق مع اللجان الأمنية بإمارات المناطق، ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية التي تصل إلى حد الإغلاق للمجمعات والمنشآت المخالفة.

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