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للنساء الحوامل.. تحذير من خطورة الكافيين على صحة المولود

للنساء الحوامل.. تحذير من خطورة الكافيين على صحة المولود
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تواصل – وكالات

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن النساء اللواتي يتناولن الكافيين يومياً، يلدن أطفالاً أصغر حجماً بمقدار 3 أوقيات تقريباً. بالإضافة إلى ذلك، كان محيط رأس أطفالهن أصغر بنحو عُشر بوصة من محيط رأس الأطفال الذين لا تتناول أمهاتهن الكافيين أثناء الحمل.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة والباحثة في معهد يونيس كيندي شرايفر الوطني لصحة الطفل، الدكتورة كاثرين إل جرانتز في بيان صحفي: “تشير نتائجنا إلى أنه قد يكون من الحكمة الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الحمل أو التخلي عنها. ومن الجيد أيضاً أن تستشير النساء أطبائهن حول استهلاك الكافيين أثناء الحمل”.

وأضافت “يمكن لحجم المولود الصغير، أن يعرضه لخطر أكبر للإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري في وقت لاحق من الحياة”.

وقال الباحثون إن الكافيين منبه موجود في القهوة والعديد من المشروبات الغازية، ويتم تعريف الاستهلاك المرتفع في معظم الحالات بأنه أكثر من 200 ملليجرام في اليوم.

ويُعتقد أن الكافيين، وفقا للدراسة التي نشرها في موقع “جاما” الإلكتروني، يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، مما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم ويثبط نموه.

كما أن الكافيين قد يعطل هرمونات الإجهاد لدى الجنين، مما يعرض الأطفال لخطر زيادة الوزن بسرعة بعد الولادة وللمشاكل الصحية في وقت لاحق من الحياة.

وخلال الدراسة، حلل باحثو المعاهد الوطنية للصحة بيانات أكثر من 2000 امرأة في 12 عيادة.

واستنادًا إلى تقديرات النساء الخاصة بالمشروبات التي شربنها، فإن النساء اللواتي استهلكن حوالي 50 ملليجراماً من الكافيين يوميًا، أو حوالي نصف كوب من القهوة، ولدن أطفالًا أخف وزنًا بنحو 2.3 أوقية، في المتوسط، مقارنة بأطفال النساء اللواتي لم يستهلكن الكافيين أثناء الحمل.

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