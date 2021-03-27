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«الحصيني» يتوقع انخفاض الحرارة 9 درجات كاملة.. كتلة باردة تبدأ اليوم

«الحصيني» يتوقع انخفاض الحرارة 9 درجات كاملة.. كتلة باردة تبدأ اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبد العزيز الحصيني، باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، اتخفاضاً حاداً في درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف مناطق المملكة.

وأشار الحصيني إلى أن اليوم يشهد بداية الكتلة الباردة ذات الأصل القطبي على بعض مناطق المملكة، لافتاً إلى أن تأثيراتها اليوم تمتد إلى مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة .

وأوضح أن الكتلة الباردة تمتد على مناطق الشرقية والرياض من شمالها ثم وسطها وجنوبها بما فيها العاصمة الرياض من مساء اليوم السبت مع انخفاض الحرارة من 6 إلى 9 درجات مئوية، يصحبها رياح وغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من عاصفة رميلة هذا الأسبوع وانخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة لأقل من 10 درجات مئوية.

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