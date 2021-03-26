ابتكار جهاز جديد لتجفيف الأحذية والتخلص من روائحها الكريهة

تواصل – وكالات:

تمكن مجموعة من العلماء من ابتكار جهاز جديد لتجفيف الأحذية في الأسواق الأسترالية مؤخراً، يتميز بمقدرته على تجفيف الأحذية والتخلص من روائحها الكريهة خلال دقائق قليلة.

ويمكن لجهاز Cli-Mate الذي يبلغ سعره 79 دولاراً، أن يجفف زوجًا واحدًا من الأحذية في كل مرة بطريقة سريعة حيث يقوم بتعقيم الحذاء ويجعله جاهزاً للارتداء خلال بضع دقائق.

ويمكن ضبط درجة حرارة تجفيف الجهاز من 45 درجة مئوية، إلى 70 درجة مئوية، إضافة إلى إمكانية ضبط المؤقت الخاص بالجهاز لتجفيف الحذاء خلال وقت معين.

ويحتوي المجفف على منفذين طويلين للتجفيف تم تصنيعهما بطريقة تساعد على دخول فردتي الحذاء فيهما بسهولة. ويعمل المجفف على قتل الفطريات في الحذاء ومنع نمو العفن والبكتريا داخله.

يذكر بأن جهاز Cli-Mate، لقي رواجاً كبيراً بين الأستراليين الذين تهافتوا على شراءه بكثرة، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بأداء الجهاز ومقدرته الفريدة على تجفيف الأحذية وتطهيرها.