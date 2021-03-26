الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إغلاق «مول» في تبوك سمح بدخول 10 آلاف متسوق (صور)

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إغلاق «مول» في تبوك سمح بدخول 10 آلاف متسوق (صور)
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة، إغلاق “مول” في تبوك، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وتجاوز العدد المسموح به للطاقة الاستيعابية بدخول 10 آلاف متسوق.

وشددت الوزارة على أهمية التقيّد بالإجراءات الاحترازية لكافة المنشآت التجارية.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية، وتطبق العقوبات المستحقة على المخالفين .

 

مواد ذات صلة

«التجارة» تُشهر بمواطن تستر على مقيمين يزاولان أعمال وصيانة الطرق بـ«سكاكا»

«التجارة» تُشهر بمواطن تستر على مقيمين يزاولان أعمال وصيانة الطرق بـ«سكاكا»

أمين تبوك يوجه بالتحقيق في واقعة رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل

أمين تبوك يوجه بالتحقيق في واقعة رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل

جنوح 40 «دولفين» على شواطئ أملج.. تدخل عاجل من «الحياة الفطرية» (فيديو)

جنوح 40 «دولفين» على شواطئ أملج.. تدخل عاجل من «الحياة الفطرية» (فيديو)

خلل في الفرامل وتحرك أثناء الوقوف.. «التجارة» تستدعي مركبات «ميتسوبيشي»

خلل في الفرامل وتحرك أثناء الوقوف.. «التجارة» تستدعي مركبات «ميتسوبيشي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>