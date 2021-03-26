لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إغلاق «مول» في تبوك سمح بدخول 10 آلاف متسوق (صور)

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة، إغلاق “مول” في تبوك، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وتجاوز العدد المسموح به للطاقة الاستيعابية بدخول 10 آلاف متسوق.

وشددت الوزارة على أهمية التقيّد بالإجراءات الاحترازية لكافة المنشآت التجارية.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية، وتطبق العقوبات المستحقة على المخالفين .