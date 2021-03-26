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توقعات طقس اليوم: رياح نشطة مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح نشطة مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة كذلك يتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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